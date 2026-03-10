Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 10 марта 2026Экономика

В российском городе слепили самого высокого снеговика страны

Житель Казани слепил самого гигантского снеговика в стране высотой 15,5 метра
Полина Кислицына (Редактор)

Житель Казани слепил самого высокого снеговика в стране. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

По информации источника, местный житель Гаяз Искандаров в 2019 году попадал в Книгу рекордов России за лепку десятиметрового снеговика. Диаметр самого большого шара тогда составлял шесть метров. Однако три года спустя рекорд был побит — жители Шерегеша Кемеровской области сделали снеговика, высота которого составляла 11,7 метра. В 2026-м Искандаров решил превзойти этот результат и построил снежную фигуру высотой 15,5 метра, 1,5 метра из которых придется на тюбетейку, в которую планируют «одеть» снеговика.

Искандаров рассказал журналистам, что решил «поставить жирную точку» в гонке снеговиков, так как не хотел сдаваться. «Сегодня 16-й день стройки, завтра планирую завершить на все 100 процентов. Сейчас достроил — вышло около 14 метров плюс тюбетейка 1,5 метра. Итого — 15,5 метра», — сообщил он. Мужчина добавил, что в работе над снежной скульптурой половину времени ему помогали родственники — от 3 до 10 человек ежедневно. На записи, сделанной казанцем в процессе работы, можно увидеть, что сначала снег сгребался лопатами, после чего при помощи троса в мешках доставлялся на верхнюю часть фигуры, где груз принимал человек, который непосредственно лепил снеговика.

Уточняется, что Искандаров уже направил новую заявку в Книгу рекордов России. Своего снеговика он назвал Скайкло.

Ранее стало известно, что семья из Алтайского края слепила огромного пятиметрового снеговика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Раскрыто число погибших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу

    Момент удара ракеты по спутниковой станции в Израиле попал на видео

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

    В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

    Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok