В российском городе слепили самого высокого снеговика страны

Житель Казани слепил самого высокого снеговика в стране. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

По информации источника, местный житель Гаяз Искандаров в 2019 году попадал в Книгу рекордов России за лепку десятиметрового снеговика. Диаметр самого большого шара тогда составлял шесть метров. Однако три года спустя рекорд был побит — жители Шерегеша Кемеровской области сделали снеговика, высота которого составляла 11,7 метра. В 2026-м Искандаров решил превзойти этот результат и построил снежную фигуру высотой 15,5 метра, 1,5 метра из которых придется на тюбетейку, в которую планируют «одеть» снеговика.

Искандаров рассказал журналистам, что решил «поставить жирную точку» в гонке снеговиков, так как не хотел сдаваться. «Сегодня 16-й день стройки, завтра планирую завершить на все 100 процентов. Сейчас достроил — вышло около 14 метров плюс тюбетейка 1,5 метра. Итого — 15,5 метра», — сообщил он. Мужчина добавил, что в работе над снежной скульптурой половину времени ему помогали родственники — от 3 до 10 человек ежедневно. На записи, сделанной казанцем в процессе работы, можно увидеть, что сначала снег сгребался лопатами, после чего при помощи троса в мешках доставлялся на верхнюю часть фигуры, где груз принимал человек, который непосредственно лепил снеговика.

Уточняется, что Искандаров уже направил новую заявку в Книгу рекордов России. Своего снеговика он назвал Скайкло.

Ранее стало известно, что семья из Алтайского края слепила огромного пятиметрового снеговика.