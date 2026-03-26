15:24, 26 марта 2026Мир

Посредник между США и Ираном раскрыл детали переговоров

Дар: Переговоры США и Ирана ведутся через передачу Пакистаном сообщений
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Переговоры США и Ирана ведутся через передачу Пакистаном сообщений. Детали раскрыл глава пакистанского МИД Исхак Дар на странице в соцсети X.

«В СМИ появились необоснованные спекуляции по поводу мирных переговоров, направленных на прекращение продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В действительности же американо-иранские непрямые переговоры ведутся посредством сообщений, передаваемых Пакистаном», — заявил он.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты передали план из 15 пунктов, который обсуждается Ираном. Дар подчеркнул, что Пакистан продолжает прилагать все усилия для обеспечения стабильности в регионе и за его пределами, а Турция и Египет также выразили свою поддержку этой инициативе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом Тегерана.

