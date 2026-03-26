Пашинян рассказал о гонке геноцидов

Премьер Армении Пашинян: Необходимо прекратить гонку геноцидов

Необходимо прекратить гонку геноцидов, которую ввели в оборот представители ныне упраздненной Нагорной Карабахской республики (НКР). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга, трансляцию которого вел Armenpress.

«Хватит кормить наш народ данными о геноцидах. Эту гонку геноцидов необходимо прекратить», — подчеркнул он.

Пашинян объяснил, что в регионе Южного Кавказа «все обвиняют всех в геноциде». Это, продолжает премьер, порождает новые разговоры об этом явлении.

Ранее Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе него политики договорились продолжить диалог двух стран в формате личной встречи.