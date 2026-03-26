Пашинян рассказал о гонке геноцидов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 26 марта 2026

Премьер Армении Пашинян: Необходимо прекратить гонку геноцидов
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Необходимо прекратить гонку геноцидов, которую ввели в оборот представители ныне упраздненной Нагорной Карабахской республики (НКР). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга, трансляцию которого вел Armenpress.

«Хватит кормить наш народ данными о геноцидах. Эту гонку геноцидов необходимо прекратить», — подчеркнул он.

Пашинян объяснил, что в регионе Южного Кавказа «все обвиняют всех в геноциде». Это, продолжает премьер, порождает новые разговоры об этом явлении.

Ранее Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе него политики договорились продолжить диалог двух стран в формате личной встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok