15:23, 26 марта 2026Экономика

Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экстремальных погодных явлений в Москве в будущем станет больше. Соответствующий прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с агентством РИА Новости.

«Тенденция учащения опасных явлений погоды — а сильные ливни как раз относятся к опасным явлениям погоды — эта тенденция, она только набирает силу», — заявил синоптик. По его словам, число экстремальных погодных явлений растет на 20-40 процентов от десятилетия к десятилетию, то есть со временем их частота продолжит увеличиваться.

Ранее в марте ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей ряда южных и северных регионов России об опасной погоде.

