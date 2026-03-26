15:22, 26 марта 2026

Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минэкономразвития готово к обсуждению налога на сверхприбыль в отдельных отраслях. Об этом заявил в Госдуме глава ведомства Максим Решетников, уточнив, что «надо посмотреть, насколько это работает», а «цены сейчас находятся на уровнях, о которых мало кто предполагал». Его слова приводит ТАСС.

«По поводу налогообложения ресурсной ренты (...) Наверное, здесь это предмет отдельного анализа, нам надо это все соотнести еще с инвестиционным циклом в этих отраслях, да и с тем, чтобы начатые проекты тоже под угрозу не поставить», — сказал, в частности, министр.

Налог на сверхприбыль прошлых лет, так называемый windfall tax, российские власти обязали крупные компании выплатить в целях увеличения доходов федерального бюджета в 2023 году. Речь шла о бизнесе, чья средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей, а ставка налога составила 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы, с возможностью снизить выплату вдвое при перечислении в сроки раньше предусмотренных.

Также налогом на сверхприбыль в Госдуме регулярно призывают обложить российские банки, получающие в последние годы рекордные или близкие к ним прибыли. В ЦБ считают, что реализация такой инициативы не принесет российской экономике пользы.

