07:49, 18 декабря 2025Экономика

Российские банки предложили обложить повышенным налогом на сверхприбыль

Депутаты КПРФ предложили ввести повышенный налог в 20 % от сверхприбыли банков
Вячеслав Агапов
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутаты КПРФ предложили обложить повышенным налогом на сверхприбыль российские банки. Об этом со ссылкой на их обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сообщает РИА Новости.

Коммунисты предлагают установить для кредитных организаций налог в 20 процентов от их сверхприбыли (превышения средней арифметической величины прибыли) за период с 2021 по 2024 годы. Они отмечают, что по итогам 2025-го объемы их активов прирастут на шесть-восемь процентов, что свидетельствуют о стабильном финансовом положении за счет высоких ставок по кредитам.

Депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что, по данным Центробанка, российские банки в 2024 году получили более четырех триллионов рублей чистой прибыли, что на четверть (25 процентов) выше, чем в прошлом году.

«При этом высокая доходность банков сопровождается ростом закредитованности населения, ограничением доступа граждан и промышленных предприятий к кредитам из-за непосильных процентных ставок и ростом цен на продукты питания и продовольственные товары», — пояснил он.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее уже называл подобные идеи ерундой. Он сравнил банки с кровеносной системой — если они чуть почувствуют неуверенность, это отразится на всей финансовой системе. «Когда мы говорим про финансы, то действительно не надо забывать еще, что нам необходимо увеличивать капитализацию всей финансовой системы, чтобы были и длинные ресурсы», — сказал Силуанов.

