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08:52, 22 июня 2026Мир

На островах в Тихом океане нашли десятки брикетов кокаина с маркировкой Tesla

ABC: На островах Комо и Муниа на Фиджи нашли десятки брикетов кокаина с маркировкой Tesla
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Steve Sapp / courtesy of U.S. Customs and Border Protection / Reuters

На островах Комо и Муниа на Фиджи появились десятки брикетов кокаина с маркировкой Tesla общим весом 62 килограмма. Их обнаружили на побережье жители тихоокеанских островов, передает австралийский телеканал ABC.

«Когда я впервые увидел это, я не сразу подумал о наркотиках. Оно лежало на пляже, на песке, у линии прилива», — поделился очевидец Севулони Тагимоце, который нашел один из свертков.

В замисимости от чистоты вещества общая стоимость этих брикетов может превышать 15 миллионов долларов.

По данным ABC, некоторые упаковки были прикреплены к плавучим устройствам, другие — к воздушным шарам. Этот способ пользуется популярностью у наркоторговцев, которым надо переправить небольшие партии наркотиков с крупных судов на малые.

Полиция Фиджи заявила об отправке найденных на Комо 27 свертков на экспертизу в столицу страны Суву. На Муниа направлена группа правоохранителей для изъятия остальных 35 упаковок. Следователи полагают, что находки могут относиться к международным каналам наркотрафика через Тихоокеанский регион в направлении Австралии. Ведется работа по установке происхождения и пункта назначения кокаина.

Ранее во Флориде мужчина купался в океане и нашел сверток с наркотиками на миллионы долларов.

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