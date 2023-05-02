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05:11, 2 мая 2023Наука и техника

Производители иномарок ограничили работу мобильных приложений в России

«Известия»: Skoda, Kia, Nissan, Infiniti ограничили работу мобильных приложений в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мобильные приложения для автомобилей иностранных производителей Skoda, Renault, Kia, Nissan и Infiniti в России работают с ограничениями, функционал снижен. Об этом пишут «Известия».

Директор по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрий Савченко рассказал, что владельцы машин этих марок не могут запустить с помощью приложения двигатель и проверить остаток топлива в баке.

Кроме того, водители сталкиваются с более серьезными запретами — в частности, на обновление программ, которые контролируют работу мотора, тормозной системы и ABS.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года продажи подержанных автомобилей увеличились на 25,5 процентов год к году.

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Юлия Мискевич
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