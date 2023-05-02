МВД возбудило дело из-за нападения на баскетболиста ЦСКА в Москве

МВД возудило дело из-за нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы

Следователь ОМВД по Пресненскому району Москвы возбудил дело из-за нападения на ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет об Алексее Шведе. По данным полиции, в ночь на 2 мая баскетболист был жестоко избит неизвестными на Большой Никитской улице. После этого его доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник, он получил черепно-мозговую травму.

Полиция провела проверку, после чего было возбуждено дело по части 3 статьи 111 («Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц») УК РФ.

Ранее стала известна причина нападения на Шведа. Защитник баскетбольного ЦСКА сделал замечание шумной компании в ресторане в Москве. Группа неизвестных в нетрезвом состоянии зашла в заведение и начала конфликтовать с персоналом. 34-летний спортсмен сделал им замечание, на что дебоширы нецензурно ответили и высмеяли прическу Шведа. Через некоторое время компания баскетболиста оплатила счет и вышла из ресторана, где их встретили обидчики.