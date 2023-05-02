Россиянин до смерти закидал камнями сделавшего ему замечание жителя Подмосковья

В Подмосковье суд арестовал мужчину, закидавшего камнями человека из-за замечания

В Московской области суд арестовал 30-летнего мужчину, который до смерти закидал камнями 42-летнего жителя Сергиева Посада. Об этом в среду, 3 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвинили в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). По версии следствия, 25 апреля возле многоквартирного дома потерпевший сделал замечание компании людей, распивавших спиртное, из-за чего один из них стал кидать в мужчину камни. После попадания в область грудной клетки 42-летний житель Подмосковья скончался на месте.

Правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения, которыми запечатлен момент совершения преступления.

Ранее сообщалось, что останки расчлененного тела мужчины найдены в трех разных местах Выборга, возбуждено дело.