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15:36, 2 мая 2023Бывший СССР

В Казахстане депутат сложила полномочия после комментария о Зеленском

Депутат Башинская сложила полномочия после предложения Зеленскому напасть на Турцию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат маслихата (совета) Алма-Аты от партии «Аманат» Анна Башинская сложила полномочия после того, как в комментарии предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому напасть на Турцию. Об этом сообщает Forbes.kz.

«Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. (…) Мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. (…) Я принимаю решение о сложении депутатских полномочий», — заявила она.

Председатель Алма-Атинского городского филиала партии «Аманат» Станислав Канкуров подчеркнул, что мнение Башинской не отражает точку зрения политической силы. 29 апреля депутат прокомментировала слова Зеленского о контрнаступлении на Крым. «Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год», — написала она и позднее удалила комментарий.

Ранее украинский президент анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым. Глава государства сказал, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. При этом украинский лидер отметил, что успех будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

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Кристина Есикова
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