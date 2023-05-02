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18:20, 2 мая 2023Бывший СССР

В Киеве появится военное кладбище

Верховная Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Верховная Рада поддержала закон о размещении в Киеве национального военного мемориального кладбища. Об этом в Telegram сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

Отмечается, что кладбище появится на Броварском проспекте. Закон предусматривает, что для его создания могут быть изъяты лесные земли без возмещения ущерба владельцам и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков.

На запланированном кладбище предлагается разрешить перезахоронения «героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке».

Ранее сообщалось, что на Аллее Славы на кладбище №18 в Харькове, где хоронят погибших украинских военных, начали заканчиваться места для могил.

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Алевтина Запольская
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