Решение о членстве Украины в НАТО привязали к мнению четырех стран

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что членство страны в НАТО зависит от четырех стран

Членство Украины в НАТО зависит от решениях четырех стран-членов Североатлантического альянса. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает Telegram-канал Klymenko Time. При этом он воздержался от названий этих государств.

«От где-то четырех стран-членов Альянса, одна из них особенно большая и важная в НАТО. Я думаю, что одна из этих стран уже начала колебаться по поводу членства Украины. В общем, мы работаем», — сказал Кулеба.

Ранее он заявил, что власти Украины могут открыть аэропорт Львова после получения Киевом истребителей F-16. Кулеба сравнил отсутствие поставок истребителей с задержкой в передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.