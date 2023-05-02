Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 2 мая 2023Бывший СССР

Решение о членстве Украины в НАТО привязали к мнению четырех стран

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что членство страны в НАТО зависит от четырех стран

Фото: Libkos / AP

Членство Украины в НАТО зависит от решениях четырех стран-членов Североатлантического альянса. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает Telegram-канал Klymenko Time. При этом он воздержался от названий этих государств.

«От где-то четырех стран-членов Альянса, одна из них особенно большая и важная в НАТО. Я думаю, что одна из этих стран уже начала колебаться по поводу членства Украины. В общем, мы работаем», — сказал Кулеба.

Ранее он заявил, что власти Украины могут открыть аэропорт Львова после получения Киевом истребителей F-16. Кулеба сравнил отсутствие поставок истребителей с задержкой в передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению
Создан первый в мире транзистор из дерева
Россиянин пошел за грибами и нашел 35 гранат
Раскрыта основная цель покупки малогабаритных квартир
Зеленский анонсировал новый большой пакет санкций против России
Защита устроившего стрельбу в казанской школе обжаловала пожизненное заключение
Занимавшиеся в спортзале полицейский и медсестра спасли жизнь посетительнице
Любительница уборки назвала самую грязную часть микроволновки
Россиянка предложила обидевшему ее любовнику секс-игру и в процессе убила его
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.