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13:08, 2 мая 2023Среда обитания

Бывший муж Памелы Андерсон избавился от особняка в Лос-Анджелесе

Барабанщик Mötley Crüe Томми Ли продал особняк в Калабасасе за 3,65 миллиона долларов

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Барабанщик и основатель глэм-метал-группы Mötley Crüe Томми Ли, который также является бывшем мужем американской актрисы Памелы Андерсон, избавился от своего особняка в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Mansion Global.

Особняк находится в городе Калабасас. Музыкант получил от продажи 3,65 миллиона долларов. Он владел объектом с 2007 года, когда купил его за 5,85 миллиона долларов. Ли удалось найти покупателя за несколько месяцев, изначально он хотел выручить от сделки почти 4,6 миллиона долларов.

Дом занимает почти 930 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, восемь ванных комнат, студия звукозаписи, бар, домашний кинотеатр. Особое внимание привлекает внутренний двор с бассейном и зоной отдыха.

Ранее в калифорнийском Беверли-Хиллз за 62 миллиона долларов выставили на продажу особняк, который одно время арендовал канадский рэпер Дрейк. Дом находится в престижном районе Trousdale Estates. Его построили в 2021 году и пытались продать за 65 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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