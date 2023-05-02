Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации на 2 мая

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации на 2 мая

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне специальной военной операции. Видеозапись размещена в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события минувших суток на линии боевого соприкосновения, а также места ударов по объектам военной инфраструктуры в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, карта содержит сведения о потерях украинских войск в живой силе и технике.

Так, за сутки ВСУ потеряли убитыми почти 300 человек в районе Артемовска. Активные штурмовые действия продолжаются в западной части города, поддержку наступающим подразделениям оказывают силы Воздушно-десантных войск.

С начала специальной военной операции украинские войска потеряли 416 самолетов, 230 вертолетов и почти восемь тысяч единиц бронетехники. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили 421 зенитно-ракетный комплекс противника, более 1095 боевых машин РСЗО и более 4700 орудий полевой артиллерии и минометов.