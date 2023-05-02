Microsoft создаст процессор для Windows 12

Windows Latest: Microsoft разработает ARM-процессор для конкуренции с Apple

Microsoft запланировала создание собственных процессоров. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Согласно источникам медиа, американская компания начала нанимать специалистов в области полупроводникового оборудования. Также на сайте Microsoft появились вакансии инженеров, которые займутся разработкой ARM-чипов для компьютеров.

По информации инсайдеров, IT-гигант намерен конкурировать с Apple, которая с 2020 года выпускает компьютеры на базе собственных процессоров. Также новые чипы будут адаптированы для работы с операционной системой нового поколения Windows 12.

«Сочетание этих новых чипов с будущей операционной системой Windows 12 может значительно повысить производительность и эффективность устройств Microsoft», — отметили авторы издания. Вероятно, первые процессоры будут представлены в конце 2024 года — тогда же Microsoft должна анонсировать новое поколение операционной системы для компьютеров.

В конце апреля источники сообщили, что американская корпорация Microsoft с 2019 года работает над созданием процессоров для искусственного интеллекта. Выяснилось, что из-за взрывной популярности чат-бота ChatGPT и подобных инструментов в корпорации решили ускорить процесс создания чипов.