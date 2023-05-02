Возможность создания «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей оценили

Автоэксперт Моржаретто назвал невозможным создание безопасного авто за 500 тысяч рублей

Разработать «народный» автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, который будет отвечать всем требованиям безопасности, невозможно, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Такая машина, по описанию Миронова, должна быть оснащена бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом. Также в такой машине должны быть две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Подобные идеи <…> упираются в ряд неразрешимых проблем. Современные автомобили — это не просто четыре колеса, руль и какой-то там моторчик. Это определенный набор средств безопасности для водителя, пассажиров и окружающих», — прокомментировал Моржаретто. Машина также должна соответствовать экологическим требованиям и требованиям по комфорту — как минимум иметь кондиционер и усилитель руля, добавил эксперт. Невозможно собрать авто под какую-то конкретную сумму, не пожертвовав какой-то из этих деталей или опций, а если исключить их, автомобиль будет небезопасным.

Моржаретто напомнил, что проекты «народного автомобиля» пытались реализовать в разных странах. Например, в Индии пару лет назад создали машину за две тысячи долларов с корпусом из фанеры и мотоциклетным мотором, но даже на непритязательном индийском авторынке популярной она не стала. 15-20 лет назад народный автомобиль сделали и в России — каркасную модель «Мишка» можно было собрать в каждом гараже. Однако машина была слишком опасной, чтобы на ней передвигаться. «Такая табуретка — колесница смерти», — подытожил эксперт.