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19:58, 2 мая 2023Экономика

Возможность создания «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей оценили

Автоэксперт Моржаретто назвал невозможным создание безопасного авто за 500 тысяч рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Разработать «народный» автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, который будет отвечать всем требованиям безопасности, невозможно, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Такая машина, по описанию Миронова, должна быть оснащена бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом. Также в такой машине должны быть две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Подобные идеи <…> упираются в ряд неразрешимых проблем. Современные автомобили — это не просто четыре колеса, руль и какой-то там моторчик. Это определенный набор средств безопасности для водителя, пассажиров и окружающих», — прокомментировал Моржаретто. Машина также должна соответствовать экологическим требованиям и требованиям по комфорту — как минимум иметь кондиционер и усилитель руля, добавил эксперт. Невозможно собрать авто под какую-то конкретную сумму, не пожертвовав какой-то из этих деталей или опций, а если исключить их, автомобиль будет небезопасным.

Моржаретто напомнил, что проекты «народного автомобиля» пытались реализовать в разных странах. Например, в Индии пару лет назад создали машину за две тысячи долларов с корпусом из фанеры и мотоциклетным мотором, но даже на непритязательном индийском авторынке популярной она не стала. 15-20 лет назад народный автомобиль сделали и в России — каркасную модель «Мишка» можно было собрать в каждом гараже. Однако машина была слишком опасной, чтобы на ней передвигаться. «Такая табуретка — колесница смерти», — подытожил эксперт.

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Софья Ермакова
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