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13:04, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp рассказали о новой полезной функции

WABetaInfo: в WhatsApp появится возможность прослушивать голосовые сообщения вне чата

Фото: Adem AY / Unsplash

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с прослушиванием голосовых сообщений. О новой возможности сервиса рассказали специалисты портала WABetaInfo.

Сообщается, что бета-тестеры обнаружили в мессенджере функцию, благодаря которой аудиосообщения можно прослушивать вне чата. Благодаря новой возможности пользователи WhatsApp смогут переписываться сразу в нескольких чатах во время прослушивания голосового послания. Сейчас, если человек хочет прослушать аудиосообщение, он не может выходить за пределы чата, в противном случае воспроизведение остановится.

«По нашему мнению, это очень важная функция, поскольку она позволяет пользователям выполнять несколько операций одновременно во время прослушивания голосового сообщения. Это очень полезно, особенно когда пользователь слушает очень длинное голосовое сообщение», — написали специалисты.

Нововведение было замечено в версии WhatsApp под номером 2.2316.2.0 для Windows. Когда функция станет доступна для широкого круга пользователей мессенджера, не уточняется.

Ранее стало известно о другой возможности, которая заработает для пользователей WhatsApp. Как сообщили в WABetaInfo, мессенджер позволит владельцам устройств на базе Android переносить чаты на другие гаджеты без необходимости синхронизировать их с облачным сервисом Google Drive.

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Евгения Наумова
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