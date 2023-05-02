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08:35, 2 мая 2023Силовые структуры

Сотрудница Росгвардии отсудила 1,4 миллиона рублей за незаконный приговор

Сотрудница Росгвардии отсудила у РФ 1,4 млн за незаконный приговор в избиении сожителя

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Сотрудница Росгвардии отсудила у России 1,4 миллиона рублей за незаконный приговор и сумела сохранить за собой рабочее место. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Ura.ru.

По данным портала, в 2020 году на улице женщину избил ее сожитель, после чего пострадавшая обратилась в полицию. Мужчина был признан виновным и получил 140 часов обязательных работ. Желая отомстить, он сам нанес себе побои и написал ответное заявление на женщину. На этот раз суд признал виновной сотрудницу Росгвардии и назначил ей обязательные работы. Женщина подала на реабилитацию и была оправдана.

20 апреля сообщалось, что в Перми мужчина добился получения компенсации от мэрии в десятки тысяч рублей за сгоревшее аварийное жилье через суд.

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Владимир Седов
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