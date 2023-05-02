Женщина на пять лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом

Тиктокерша heavenunder на пять лет отказалась от бюстгальтера из-за опасности для груди

Пользовательница с никнеймом @heavenunder на пять лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам женщины, несколько лет назад она прочитала исследование, в котором говорилось, что бюстгальтеры на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы. «Они могут быть опасны для тканей молочной железы и могут стать причиной обвисания груди», — рассказала тиктокерша.

В свою очередь, она отметила, что после исключения данного изделия из своего гардероба заметила, что ее бюст стал более упругим. «Единственная проблема, связанная с отсутствием бюстгальтера, заключается в том, что в итоге у тебя постоянно сквозь ткань видны очертания сосков», — заключила юзерша.

Ранее актриса и блогерша Миранда О'Хара из Лос-Анджелеса, США, отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать. На размещенных кадрах артистка предстала в облегающем черном топе с глубоким вырезом, под которым не было нижнего белья. Автор видео заявила, что не планирует носить бра, за исключением случаев крайней необходимости.