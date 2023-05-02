Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:03, 2 мая 2023Ценности

Женщина на пять лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом

Тиктокерша heavenunder на пять лет отказалась от бюстгальтера из-за опасности для груди

Кадр: @HEAVENUNDER / TikTok

Пользовательница с никнеймом @heavenunder на пять лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам женщины, несколько лет назад она прочитала исследование, в котором говорилось, что бюстгальтеры на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы. «Они могут быть опасны для тканей молочной железы и могут стать причиной обвисания груди», — рассказала тиктокерша.

В свою очередь, она отметила, что после исключения данного изделия из своего гардероба заметила, что ее бюст стал более упругим. «Единственная проблема, связанная с отсутствием бюстгальтера, заключается в том, что в итоге у тебя постоянно сквозь ткань видны очертания сосков», — заключила юзерша.

Ранее актриса и блогерша Миранда О'Хара из Лос-Анджелеса, США, отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать. На размещенных кадрах артистка предстала в облегающем черном топе с глубоким вырезом, под которым не было нижнего белья. Автор видео заявила, что не планирует носить бра, за исключением случаев крайней необходимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Экс-разведчик США предупредил Зеленского о риске гибели
Женщина на пять лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом
Стало известно об эвакуации посольством России 203 человек из Судана
Израиль назвал условие для возврата экстренной репатриации из России
Стало известно о гибели сына известного украинского режиссера под Артемовском
Москвич поделился воспоминаниями о первых днях войны
В США предупредили об исчерпании чрезвычайных мер из-за лимита госдолга
Победивший рак российский хоккеист подписал контракт с «Вашингтоном»
США решили отменить обязательную вакцинацию от ковида для иностранцев
На Украине оценили вероятность начала кризиса в отношениях с США после выборов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.