В российском городе зафиксировали неопознанный летающий объект

В районе Твери зафиксировали неопознанный летающий объект, был объявлен сигнал «Режим»

В районе Твери радары зафиксировали неопознанный летающий объект, был объявлен сигнал «Режим», который подается при выявлении воздушного судна-нарушителя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что по данным радаров, объект двигался со скоростью около 200 километров в час в сторону Москвы на неустановленной высоте. Были приняты меры реагирования, оповещены ПВО, в воздух подняли истребитель.

Точка с экранов приборов исчезла спустя около 20 минут. Сигнал «Режим» был отменен.

24 апреля небо над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за сообщения о предполагаемом неизвестном беспилотнике. Позже сообщалось, что небо над Внуково открыто, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.