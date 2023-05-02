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11:48, 2 мая 2023Бывший СССР

В Белоруссии спрогнозировали обострение обстановки на границах

В КГБ Белоруссии заявили, что прогнозируется обострение обстановки на границах страны
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На границах Белоруссии может обостриться оперативная обстановка. О таком прогнозе сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, ссылаясь на информацию разведки, передает БЕЛТА.

В ходе совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы он доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, которая складывается вокруг страны.

Ранее белорусский лидер заявил, что участились случаи проникновения диверсантов в республику. По его словам, правительству и силовому блоку было поручено подготовить серьезные мероприятия на границе для недопущения на территорию Белоруссии разного рода таких лиц. Кроме того, около белорусских границ наращивается военный потенциал НАТО, добавил он.

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Кристина Есикова
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