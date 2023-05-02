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20:38, 2 мая 2023Силовые структуры

Защита устроившего стрельбу в казанской школе обжаловала пожизненное заключение

Защита устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева обжаловала пожизненное заключение

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сторона защиты Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, подала апелляцию после вынесения приговора о пожизненном заключении. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Татарстана.

Адвокат Галявиева просит направить дело на новое рассмотрение, а приговор отменить. Рассмотрение пройдет в Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде. Также одна из потерпевших намерена оспорить сумму иска.

К пожизненному заключению Галявиева приговорили 13 апреля. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 143 из них причинен тяжкий вред здоровью, девять погибли. Галявиев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. После взрыва Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей.

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Илона Палей
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