В Британии оценили готовность Киева к наступлению

Британский разведчик Ингрэм: удары ВКС России отразились на готовности Киева к наступлению

Удары ВКС России по стратегическим военным объектам на Украине могли отразиться на готовности Киева к наступательным действиям. Об этом заявил бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм в интервью для Newsweek.

«Атака подчеркивает важность складов боеприпасов и объектов оборонной промышленности. (...) Она могла отразиться на подготовительных работах Вооруженных сил Украины к контрнаступлению», — оценил военный состояние украинской армии.

Кроме того, в материале говорится, что российская авиация поразила ключевое предприятие, которое участвовало в испытаниях украинских противокорабельных ракет «Нептун» и реактивных снарядов «Ольха-М».

Ранее Минобороны России доложило о поражении цеха завода «Коммунар» в Харькове. Помимо этого, были уничтожены производимые там головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».