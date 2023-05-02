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16:09, 2 мая 2023Мир

В Британии оценили готовность Киева к наступлению

Британский разведчик Ингрэм: удары ВКС России отразились на готовности Киева к наступлению

Фото: Libkos / AP

Удары ВКС России по стратегическим военным объектам на Украине могли отразиться на готовности Киева к наступательным действиям. Об этом заявил бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм в интервью для Newsweek.

«Атака подчеркивает важность складов боеприпасов и объектов оборонной промышленности. (...) Она могла отразиться на подготовительных работах Вооруженных сил Украины к контрнаступлению», — оценил военный состояние украинской армии.

Кроме того, в материале говорится, что российская авиация поразила ключевое предприятие, которое участвовало в испытаниях украинских противокорабельных ракет «Нептун» и реактивных снарядов «Ольха-М».

Ранее Минобороны России доложило о поражении цеха завода «Коммунар» в Харькове. Помимо этого, были уничтожены производимые там головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

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Виктория Кондратьева
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