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12:50, 2 мая 2023Забота о себе

Онколог назвал причины развития распространенной женской болезни

Онколог Антон Ильин рассказал, что кисты в яичниках развиваются у перенесших аборт женщин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кисты яичников развиваются у женщин, перенесших аборт, после поздних первых родов и по другим причинам, рассказал онколог, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин. Врач назвал «Ленте.ру» факторы, увеличивающие риск появления распространенной женской болезни.

Киста яичника зачастую протекает бессимптомно и обнаруживается только при плановом осмотре. Однако это не значит, что к ней нужно относиться несерьезно, при неблагоприятных обстоятельствах киста может доставить немало проблем, рассказал онколог. Ильин добавил, что различные новообразования яичников — доброкачественные и злокачественные — встречаются достаточно часто.

Факторы, повышающие вероятность развития кисты яичника: нарушения менструального цикла; слишком ранняя первая менструация и поздняя менопауза; циклы без овуляции при поликистозе яичников; бесплодие; прерывание беременности; поздние первые роды; хронические воспаления органов малого таза; неблагоприятная наследственность; гормональные сбои

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что маленькие кисты не беспокоят женщину. Однако, когда образование достигает больших размеров, могут возникнуть осложнения — разрыв, нагноение, перекрут ножки, сдавление соседних органов. Это приводит к сбоям менструального цикла, дискомфорту и болям внизу живота.

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Самый распространенный метод диагностики кист — УЗИ малого таза, которое выполняют на пятый-девятый день менструального цикла. В дополнение к УЗИ используют определение онкомаркеров в крови. На основании этих исследований и математической модели iota-adnex, которая позволяет по девяти параметрам определить вероятность озлокачествления кисты, онкогинеколог принимает решение о лечении.

Часть кист можно лечить без операции, другие — исключительно хирургически. Вид лечения зависит от размера кисты, ее структуры, наличия или отсутствия кровотока, характера содержимого.

Большинство новообразований яичников не требует хирургического вмешательства. Пациентки могут получать лекарственное лечение или же состоять под наблюдением. И чем раньше врач обнаружит кисту — тем меньше вероятность попасть на операционный стол

Антон Ильинонколог

Если врач принял решение об операции, то, скорее всего, пациентке проведут лапароскопическое удаление образования, которое обеспечивает быстрое восстановление, заключил Ильин.

Ранее онколог Антон Ильин предупредил об опасности никак не проявляющего себя смертоносного вируса. Он пояснил, что вирус папилломы человека провоцирует развитие рака.

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Вера Владзиевская
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