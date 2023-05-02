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10:28, 2 мая 2023Среда обитания

Путин поручил разработать льготную ипотеку для одной категории граждан

Президент Путин поручил рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки для педагогов

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу льготной ипотеки для одной категории граждан — для педагогов в рамках проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства дал поручение правительству. Министры должны будут предоставить доклад до начала октября 2023 года.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта "Профессионалитет"», — говорится в поручении.

Ранее вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий заявил, что в России нужно запустить льготную ипотеку для отличников строительных специальностей, которые собираются трудоустроиться на предприятиях своих регионов.

Нина Ташевская
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