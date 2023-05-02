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08:24, 2 мая 2023Силовые структуры

Российскую пенсионерку задержали за организацию заказного убийства

В Алтайском крае российская пенсионерка из неприязни к невестке заказала ее убийство

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Алтайском крае 57-летнюю пенсионерку задержали по подозрению в организации заказного убийства невестки. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемая испытывала к невестке сильную неприязнь и решила лишить ее жизни. В феврале 2023 года женщина нашла человека для реализации своих намерений и передала ему задаток, пообещав полтора миллиона рублей в случае успешного исполнения заказа. Она поставила условие, что девушка должна погибнуть летом в другом регионе, когда будет находиться в гостях у родственников. Так заказчица планировала отвести от себя подозрения.

Однако предполагаемый киллер, как оказалось, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях. Потому преступный умысел женщине осуществить не удалось — она была задержана сотрудниками сотрудниками краевого управления уголовного розыска.

24 апреля в Приморье суд арестовал заказчика убийства сына бизнес-партнера из-за предприятия.

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Владимир Седов
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