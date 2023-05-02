В США заявили о нежелании Байдена вести переговоры с конгрессом насчет дефолта

Белый дом: Байден не планирует переговоры с конгрессом о недопущении дефолта

Президент США Джо Байден не желает вести переговоры с конгрессом насчет недопущения дефолта. По оценкам Минфина страны, он может наступить в Штатах уже 1 июня, заявила 2 мая секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

«Он [Байден] четко заявлял, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры. При [предыдущем] президенте [Дональде] Трампе лимит задолженности повышался трижды», — подчеркнула Жан-Пьер.

Она также указала на необходимость повысить потолок государственного долга «без каких-либо условий». Решение президента страны насчет переговоров с конгрессменами по поводу дефолта не изменится, заключила Жан-Пьер.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Джо Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга, его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. При этом, добавил он, республиканцы в Палате представителей приняли законопроект, который позволит избежать дефолта.

1 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. По ее словам, если конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.