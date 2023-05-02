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08:50, 2 мая 2023Силовые структуры

В Крыму полицейская погоня закончилась стрельбой

В Крыму полицейские попали в голову россиянина, стреляя по колесам его иномарки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Крыму следователи разбираются в обстоятельствах полицейской погони со смертельных исходом. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным издания, патрульный экипаж заметил возле продуктового магазина в селе Ближнее иномарку, в которой находились два россиянина с явными признаками алкогольного опьянения. На требование полиции остановиться водитель нажал на газ. Началась погоня. Полицейский сделал предупредительный выстрел, а затем начал стрельбу по колесам. Машина под управлением пьяного лихача потеряла управление и врезалась в фонарный столб, после чего перевернулась. Водитель погиб на месте из-за пулевого ранения в голову.

По предварительным данным, причиной смерти стал рикошет — пуля отскочила от кузова автомобиля в голову 55-летнего погибшего. Его 48-летний товарищ получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы с целью детального установления обстоятельств случившегося. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.

30 апреля на трассе КрасноярскКанск на ходу загорелся автомобиль при попытке уйти от полиции.

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Владимир Седов
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