Вице-премьер Польши Глиньский: пол-Европы и оппозиция хотят наладить отношения с Россией

Пол-Европы и польская оппозиция хотят наладить отношения с Россией и как можно скорее прекратить конфликт на Украине. В желании дружить с Москвой их обвинил вице-премьер Польши Петр Глиньски в интервью Kurier Lubelski.

По мнению политика, у политических конкурентов властей Польши «просто нет другого пути». «Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец конфликту на Украине и продолжать вести дела с Россией», — заявил Глиньский.