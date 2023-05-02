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23:56, 2 мая 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины рассказали о будущем раненых солдат ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр: раненых солдат ВСУ назначат на небоевые должности

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не могут выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности. О будущем пострадавших бойцов рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, уже сейчас готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного и правки к законодательству и указам минобороны Украины.

«Вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения», — заявила Маляр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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