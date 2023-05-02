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09:43, 2 мая 2023Ценности

Платье блогерши на выпускной сравнили в сети с мочалкой

Блогерша Джулии Стейн из США заказала платье онлайн и получила похожий на мочалку наряд

Фото: @julia._.stein

Платье блогерши Джулии Стейн из США, купленное онлайн, в сети сравнили с мочалкой. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

18-летняя инфлюэнсерша с никнеймом julia._.stein рассказала, что решила заказать в интернете платье на выпускной. Она нашла в онлайн-магазине декорированное стразами синее платье длины миди с высоким разрезом в области ног, пышными рукавами и корсетным верхом, показав на размещенных кадрах скриншот каталога ретейлера.

Однако, по словам пользовательницы, она получила другой наряд. В опубликованном ролике девушка предстала перед камерой укороченном до щиколоток платье с юбкой из сетки, на котором отсутствует отделка. При этом, как утверждает юзерша, за данный товар она заплатила почти 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей). «Выпускной уже завтра, а я выгляжу как фея», — посетовала героиня публикации.

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Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Выглядит, как мочалка», «Ты похожа на Золушку», «Вот почему я никогда не заказываю вещи через интернет», «Это, конечно, не то, что вы хотели, но выглядит довольно мило», «Советую вам отрезать рукава и укоротить платье до длины мини», — написали они.

В марте тиктокерша Бэйли Макклоски заказала в сети наряд, как у американской певицы Тейлор Свифт, и получила «костюм микроволновки». Девушка рассказала, что перед предстоящим туром звезды The Eras Tour решила приобрести предмет гардероба в стиле певицы. Автор видео предстала перед камерой в широком платье из жатой ткани с металлическим блеском и объемными плечами, подол и рукава которого были оформлены рюшами.

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Екатерина Ештокина
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