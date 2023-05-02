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09:46, 2 мая 2023Спорт

Тренер по самбо до смерти забил семилетнего ученика

Тренер по самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего ученика в Азербайджане

Кадр: Caliber.Az

Тренер по дзюдо и самбо Мехман Халилов до смерти забил семилетнего ученика Фарида Бакарова в Сумгайытской спортивной школе (Азербайджан). Об этом сообщает Qafqazinfo.az.

Источник ссылается на видео с камеры наблюдения, на котором видно, как Халилов избивает юного спортсмена, таскает его за волосы, пинает ногами, переворачивает вниз головой и трясет. Семилетний ребенок получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался.

По информации Caliber.Az, против Халилова было возбуждено уголовное дело по статье УК Азербайджана «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности». Отмечается, что тренер был задержан.

5 апреля бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Нэйт Диас применил к прохожему удушающий прием, после чего человек упал на землю. За это боец может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет, штрафом в размере 2000 долларов или и тем, и другим.

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Анастасия Борисова
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