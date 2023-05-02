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17:08, 2 мая 2023Бывший СССР

Мэр Тбилиси сравнил антироссийские санкции с харакири

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что санкции против России стали бы харакири для Грузии

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Введение антироссийских санкций стало бы харакири для Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его цитирует РИА Новости. По его словам, власти республики абсолютно открыто заявили, что не примут участия в накладываемых на Россию ограничениях.

«Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — сказал градоначальник.

По его словам, главной задачей правящей партии является обеспечение стабильности, экономического роста и мира. А конфликт 2008 года показал, какой вред боевые действия могут нанести республике.

Ранее Каладзе заявил, что Грузии не выдали статус кандидата в Евросоюз из-за того, что власти страны отказались присоединяться к санкциям против России. По его мнению, Брюссель принял политическое решение и «общество хорошо поняло, почему это произошло».

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Алевтина Запольская
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