Мэр Тбилиси сравнил антироссийские санкции с харакири
Введение антироссийских санкций стало бы харакири для Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его цитирует РИА Новости. По его словам, власти республики абсолютно открыто заявили, что не примут участия в накладываемых на Россию ограничениях.
«Как можно присоединиться к санкциям, будучи неуверенным в том, что мы этим навредим России? Наоборот, мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — сказал градоначальник.
По его словам, главной задачей правящей партии является обеспечение стабильности, экономического роста и мира. А конфликт 2008 года показал, какой вред боевые действия могут нанести республике.
Ранее Каладзе заявил, что Грузии не выдали статус кандидата в Евросоюз из-за того, что власти страны отказались присоединяться к санкциям против России. По его мнению, Брюссель принял политическое решение и «общество хорошо поняло, почему это произошло».