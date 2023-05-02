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08:10, 2 мая 2023Экономика

В России упали продажи сельхозтехники

«Ъ»: в первом квартале года в России продажи сельхозтехники упали на 7,7%

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России в январе—марте продажи отечественной сельхозтехники упали на 7,7 процента — до 51,8 миллиарда рублей год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, сельхозмашиностроителям при этом удалось нарастить экспорт на 3,9 процентов — до 5,3 миллиарда рублей.

В первом квартале сокращался выпуск большинства техники, за исключением тракторов, производство которых выросло на 12,8 процента — до 1,7 тысячи штук. Также в плюсе сегмент самоходных кормоуборочных комбайнов — на 29,6 процента (92 штуки).

20 апреля один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники CNH Industrial объявил об окончательном уходе из России.

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Юлия Мискевич
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