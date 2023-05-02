В одноклеточной водоросли нашли рекордные семь геномов

Current Biology: в водоросли Cryptomonas gyropyrenoidosa содержится семь геномов

Международная группа океанографов, паразитологов и биологов обнаружила, что водоросль Cryptomonas gyropyrenoidosa содержит семь геномов в одной клетке. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

C. gyropyrenoidosa относится к пресноводным одноклеточным водорослям. Предыдущие исследования показали, что в отдельных клетках водорослей содержатся бактерии, а в некоторых бактериях находятся вирусы.

Ученые выяснили, что во время первой стадии эволюции водоросль была свободно плавающей хищной клеткой. Через какое-то время она поглотила клетку красной водоросли, что дало ей способность фотосинтезировать. Ядро красной водоросли оставило после себя фрагменты генов, которые находятся в C. gyropyrenoidosa до сих пор и представляют собой остатки сразу четырех геномов.

Со временем C. gyropyrenoidosa была заражена также двумя типами бактерий, которые внедрили свои ДНК в клетку водоросли, одна из этих бактерий была заражена стойким ДНК-содержащим вирусом. Таким образом водоросль получила семь различных геномов, что в настоящее время является рекордом.

Также оказалось, что бактерии, зараженные вирусом, распространили в C. gyropyrenoidosa больше своей ДНК, чем бактерии, не зараженные вирусом. Ученые предполагают, что вирус, возможно, дает бактериям преимущества, которые помогают им сохраняться внутри клетки водоросли.

