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11:42, 2 мая 2023Наука и техника

В одноклеточной водоросли нашли рекордные семь геномов

Current Biology: в водоросли Cryptomonas gyropyrenoidosa содержится семь геномов

Фото: Albert Gea / Reuters

Международная группа океанографов, паразитологов и биологов обнаружила, что водоросль Cryptomonas gyropyrenoidosa содержит семь геномов в одной клетке. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

C. gyropyrenoidosa относится к пресноводным одноклеточным водорослям. Предыдущие исследования показали, что в отдельных клетках водорослей содержатся бактерии, а в некоторых бактериях находятся вирусы.

Ученые выяснили, что во время первой стадии эволюции водоросль была свободно плавающей хищной клеткой. Через какое-то время она поглотила клетку красной водоросли, что дало ей способность фотосинтезировать. Ядро красной водоросли оставило после себя фрагменты генов, которые находятся в C. gyropyrenoidosa до сих пор и представляют собой остатки сразу четырех геномов.

Со временем C. gyropyrenoidosa была заражена также двумя типами бактерий, которые внедрили свои ДНК в клетку водоросли, одна из этих бактерий была заражена стойким ДНК-содержащим вирусом. Таким образом водоросль получила семь различных геномов, что в настоящее время является рекордом.

Также оказалось, что бактерии, зараженные вирусом, распространили в C. gyropyrenoidosa больше своей ДНК, чем бактерии, не зараженные вирусом. Ученые предполагают, что вирус, возможно, дает бактериям преимущества, которые помогают им сохраняться внутри клетки водоросли.

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Александр Еникеев
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