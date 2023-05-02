Россия призвала ускорить расследование теракта на «Северных потоках»

Песков заявил, что Россия призывает ускорить расследование теракта на «Северных потоках»

Москва призывает ускорить расследование теракта на «Северных потоках», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы еще раз настаиваем, если есть какие-то данные, их нужно публичить. Расследование этого теракта должно быть транспарентным для всех. И его нужно ускорять. Мир должен узнать ответственных и исполнителей за этот террористический акт», — сказал он.

По его словам, наличие снимков российского судна в Балтийском море за несколько дней до взрывов нормально, поскольку российские суда действительно перемещаются по этой акватории.