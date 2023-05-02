На Украине заявили о новых решениях по артемовскому направлению

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский посетил военных на артемовском направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил военных на артемовском направлении и заявил о новых решениях по фронту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на [артемовском] направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений», — сообщил Сырский.

10 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске (украинское название Бахмут) сложной. По его словам, бои носили ожесточенный характер. Также сообщалось, что Сырский посетил наиболее «горячие участки фронта» на артемовском направлении.

Позднее стало известно, что ВСУ собрали резервные отряды и начали наступательные операции на территории Артемовска. Украинские военные попытались контратаковать бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом отмечается, что действия военнослужащих ВСУ не привели к значимым результатам.