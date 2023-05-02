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19:14, 2 мая 2023Ценности

Никас Сафронов рассказал об уникальном стиле Юдашкина

Художник Никас Сафронов: модельер Юдашкин отличался нежным и изысканным стилем

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российский художник Никас Сафронов рассказал об уникальном стиле покойного модельера Валентина Юдашкина. В беседе с NEWS.ru он заявил, что коллекции дизайнера напоминали ему средневековые Италию и Францию.

Сафронов заметил, что кутюрье был фантазером, не боялся экспериментировать и обладал очень утонченным стилем. «Он умел подать изысканно, тона были всегда мягкими, не резкими, не яркими, не крикливыми. А продуманные, четкие. Валя умел показать на подиуме нежность. Приятная подача, мягкая. Он сам очень мягкий. Это проявлялось в улыбке, общении, движении. Спокойный. Он был художником с большой буквы, архитектор Возрождения», — отметил живописец.

По его словам, Юдашкин был более западным, чем умерший 30 апреля модельер Вячеслав Зайцев, — «пользовался западными технологиями, западными открытиями в мире моды». Он получил мировое признание, поддержку и любовь российских политиков и артистов, добавил Сафронов.

Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга. Причиной смерти послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Прощание с дизайнером состоится 6 мая и пройдет на Троекуровском кладбище.

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Варвара Кошечкина
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