Стимуляция мозжечка улучшила память

GeroScience: стимуляция мозжечка улучшила эпизодическую память

Неинвазивная стимуляция правой части мозжечка улучшает показатели эпизодической памяти у здоровых пожилых людей в течение примерно двух недель. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Коимбры в Португалии, которые опубликовали статью в журнале GeroScience.

Исследователи провели 12-дневную программу нейростимуляции правого полушария мозжечка у 56 здоровых пожилых людей в возрасте 60 лет и старше и зарегистрировали улучшение производительности их эпизодической памяти, которая длилась не менее четырех месяцев после периода стимуляции.

Такой результат демонстрирует причинно-следственную связь мозжечка с процессами, связанными с долговременной эпизодической памятью, подчеркивая его роль в регуляции и поддержании когнитивных функций.

Ранее мозжечок рассматривался исключительно как центр координации движений, который контролирует, например, равновесие и осанку. Однако в научных работах последних десятилетий показано, что эта область, расположенная в задней части мозга, оказывает решающее влияние на когнитивные и умственные способности, а также эмоциональные процессы.