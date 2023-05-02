В США офис телеканала Fox эвакуировали из-за стрелка

Офис телеканала Fox в американском Мемфисе эвакуировали из-за стрелка

В американском городе Мемфис офис телеканала Fox эвакуировали из-за стрелка. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости: США».

Отмечается, что утром на парковке мужчина подошел к одному из работников и показал ему оружие. Когда сотрудник телеканала закончил беседу и ушел, вооруженный мужчина направился к центральному входу, выстрелил в здание из штурмовой винтовки, а после направился в ресторан неподалеку и забаррикадировался.

Полиция перекрыла прилегающую улицу. Через два часа после происшествия задержали подозреваемого. Сотрудникам уже разрешили вернуться в офис, никто из работников не пострадал.

Ранее в Вашингтоне произошла стрельба у похоронного бюро. Уточняется, что в результате происшествия несколько человек пострадали, один человек погиб.