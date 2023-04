В США произошла стрельба у похоронного бюро

WP: при стрельбе у похоронного бюро в Вашингтоне погиб человек, еще несколько ранены

В Вашингтоне произошла стрельба у похоронного бюро. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников полиции.

Отмечается, что в результате происшествия несколько человек пострадали, еще один погиб. По данным сотрудников правоохранительных органов, по меньшей мере два человека госпитализированы в критическом состоянии.

Инцидент произошел в округе Колумбия. В настоящее время идет расследование обстоятельств инцидента. Другие подробности не приводятся.

