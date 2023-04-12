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00:54, 12 апреля 2023Мир

В США произошла стрельба у похоронного бюро

WP: при стрельбе у похоронного бюро в Вашингтоне погиб человек, еще несколько ранены
СюжетСтрельба в США

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В Вашингтоне произошла стрельба у похоронного бюро. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников полиции.

Отмечается, что в результате происшествия несколько человек пострадали, еще один погиб. По данным сотрудников правоохранительных органов, по меньшей мере два человека госпитализированы в критическом состоянии.

Инцидент произошел в округе Колумбия. В настоящее время идет расследование обстоятельств инцидента. Другие подробности не приводятся.

10 апреля в отделении банка Old National Bank в центре города Луисвилль в США произошла стрельба. По информации газеты The New York Times, в результате нападения как минимум пять человек погибли, шесть человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. По данным издания, стрелок был найден мертвым на месте преступления.

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Марина Совина
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