Песков: Украина планирует и дальше организовывать теракты

Власти Украины намерены и дальше следовать взятым ранее курсом на ведение террористической деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Киевский режим стоит за целой серией террористических атак, напомнил представитель Кремля.

Эти намерения не являются тайной для российского руководства, добавил Песков.

Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России сообщил, что спецслужбы делают все возможное для предотвращения возможных провокаций на 9 Мая. В этот день запланированы праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В частности, на Красной площади пройдет парад, на котором выступил президент России Владимир Путин.

В апреле ряд российских регионов отменил парады в честь Дня Победы. Такое решение власти субъектов приняли после обсуждения запланированных мероприятий с представителями силовых структур.