В Госдуме назвали терактом атаку на нефтебазу в Севастополе

Депутат Шеремет назвал терактом атаку украинским беспилотником на нефтебазу в Севастополе

Атака украинского беспилотника на нефтехранилище в Севастополе является терактом, направленным на устрашение мирного населения. Так происходящее назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Ответственность за случившиеся должны почувствовать на территории Киева и Львова, где находятся те нелюди, которые отдавали приказы атаковать мирный город», — высказался парламентарий.

Похожего мнения придерживается член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она заявила, что после атаки дронов на нефтебазу в Крыму России следует принять жесткие ответные меры.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео. В настоящее время пожар локализован.

По словам губернатора, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.