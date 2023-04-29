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10:23, 29 апреля 2023Россия

В Госдуме назвали терактом атаку на нефтебазу в Севастополе

Депутат Шеремет назвал терактом атаку украинским беспилотником на нефтебазу в Севастополе

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Атака украинского беспилотника на нефтехранилище в Севастополе является терактом, направленным на устрашение мирного населения. Так происходящее назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Ответственность за случившиеся должны почувствовать на территории Киева и Львова, где находятся те нелюди, которые отдавали приказы атаковать мирный город», — высказался парламентарий.

Похожего мнения придерживается член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она заявила, что после атаки дронов на нефтебазу в Крыму России следует принять жесткие ответные меры.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео. В настоящее время пожар локализован.

По словам губернатора, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.

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Варвара Кошечкина
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