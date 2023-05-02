Москвичи назвали главные причины для переезда

«Родина»: москвичи переезжают в Новую Москву из-за экологической обстановки

Жители столицы в качестве одной из главных причин переезда в Новую Москву назвали экологическую обстановку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос девелоперской группы «Родина».

Аналитики уточнили, что на данный момент около 77 процентов покупателей квартир в Новой Москве жили до этого в старых границах города. 37 процентов опрошенных объяснили свой переезд экологией. 28 процентов решили уехать из Старой Москвы, чтобы таким образом сэкономить на покупке жилья.

Топ-3 списка причин замкнуло желание пользоваться новой инфраструктурой — так объяснили смену локации 17 процентов. Среди причин респонденты также назвали смену социальной обстановки (10 процентов), а восемь процентов заявили, что из Новой Москвы можно быстрее добраться до центра, чем из некоторых спальных районов в Старой Москве.

Ранее эксперты агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что за первый квартал 2023 года среди районов Новой Москвы вторичное жилье сильнее всего подешевело в поселении Роговское. Квадратный метр там стал стоить меньше на 20,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.