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02:40, 2 мая 2023Россия

Названы главные источники тревог россиян

«Ъ»: россияне больше всего тревожатся из-за диверсий, СВО и гонений на УПЦ
СюжетДиверсии в России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Коммуникационная компания КРОС назвала главные источники тревог и страхов россиян в первом квартале 2023 года в рамках «Национального индекса тревожностей». Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, согласно данным исследования, больше всего граждане тревожились из-за диверсий на территории России, хода специальной военной операции (СВО), а также конфликт вокруг Киево-Печерской лавры и гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Помимо этого, россиян начало беспокоить наступление нейросетей. Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев отметил, что эта тревожность может стать долгосрочным трендом, так как нейросети «и дальше будут активнее проникать в нашу жизнь». «Люди встревожены, что это начало того самого будущего, которое предсказывали в фантастических фильмах, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека», — добавил он.

В ноябре прошлого года Skillbox и команда исследований VK выяснили, что четверть россиян подвержена думскроллингу — болезненному погружению в новостную ленту и постоянному чтению тревожных новостей. Отмечалось, что новостная повестка входит в топ-5 сфер жизни россиян, которые вызывают у них наибольшую тревогу.

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Марина Совина
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