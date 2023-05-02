Актер Стэнли Туччи из «Милых костей» рассказал о борьбе с раком языка

Актер Стэнли Туччи из-за рака полгода ел через трубку и потерял почти 16 килограммов

Американский актер Стэнли Туччи, известный по ролям в фильмах «Дьявол носит Prada» и «Милые кости», рассказал о непростой борьбе с онкологическим заболеванием. Его слова цитирует People со ссылкой на интервью в эфире американского телешоу Sunday Today c Вилли Гейстом.

62-летний Стэнли Туччи рассказал, что после смерти первой жены от рака груди в 2009 году его собственный диагноз оказался для него страшным ударом. Номинант на премию «Оскар» признался, что два года мучился от постоянной боли в челюсти, пока в 2017 году врачи не обнаружили у него злокачественную опухоль у основания языка. Хотя рак не затронул другие органы, артист вспоминает, что лечение было изнурительным и ужасным: он ел только через специальную трубку и потерял почти 16 килограммов.

Я не мог есть. В течение полугода у меня был зонд для кормления, и все было на вкус, как вы сами знаете что, и пахло точно так же. Мне потребовались месяцы, чтобы вновь суметь есть самостоятельно и ощутить вкус еды Стэнли Туччи актер

Туччи поблагодарил жену Фелисити Блант и ее сестру актрису Эмили Блант, которые помогли ему преодолеть испытание. Артист признался, что иногда ему было настолько страшно, что женщинам приходилось кричать на него, тащить и пинать, отправляя на лечение.

Ранее актер Стэнли Туччи рассказывал, что найденная у него злокачественная опухоль была неоперабельной. Ему пришлось пройти курс химиотерапии, прежде чем болезнь перешла в стадию ремиссии.