Twitter снял ограничение с поста Медведева про Польшу из-за общественного интереса

Социальная сеть Twitter сняла ограничение с поста зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про Польшу. Соответствующее решение компания объяснила тем, что публикация может представлять собой предмет общественного интереса, говорится в уведомлении соцсети при попытке открыть твит.

«Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — говорится в уведомлении соцсети.

Ранее политик заявил, что Twitter ограничил показ его записи в англоязычном аккаунте, после этого Медведев переопубликовал сообщение на нескольких языках. «При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки», — отметил Медведев.

В своем посте в Twitter Медведев заявил, что России не стоит поддерживать дипотношения с Польшей, пока в стране руководят русофобы, а Украина полна польскими наемниками.