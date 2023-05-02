Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:00, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Twitter снял ограничение с поста Медведева про Польшу

Twitter снял ограничение с поста Медведева про Польшу из-за общественного интереса

Фото: Yekaterina Shtukina / Pool / Sputnik / Reuters

Социальная сеть Twitter сняла ограничение с поста зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева про Польшу. Соответствующее решение компания объяснила тем, что публикация может представлять собой предмет общественного интереса, говорится в уведомлении соцсети при попытке открыть твит.

«Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — говорится в уведомлении соцсети.

Ранее политик заявил, что Twitter ограничил показ его записи в англоязычном аккаунте, после этого Медведев переопубликовал сообщение на нескольких языках. «При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки», — отметил Медведев.

В своем посте в Twitter Медведев заявил, что России не стоит поддерживать дипотношения с Польшей, пока в стране руководят русофобы, а Украина полна польскими наемниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
На Украине отреагировали на сообщение о гибели командующего теробороной ВСУ
В Гагаузии огласили итоги выборов главы автономии
Врачам подготовили методички для общения с захотевшими сделать аборт россиянками
Вышел трейлер экранизации игры Gran Turismo с Орландо Блумом
В Киеве появится военное кладбище
Путин запустил трамвайное движение в Мариуполе
Лисовец и Рогов отреагировали на смерть Юдашкина
Россия обвинила США в содействии Киеву в уничтожении улик трагедии в Одессе
Названо предположительное место прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Рада признала термин «рашизм» и назвала его госидеологией России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.