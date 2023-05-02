Посольство России: США решили не заметить попытки Киева скрыть улики трагедии в Одессе

CША решили не заметить попытки Киева скрыть правду и уничтожить улики трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. В этом их обвинило посольство России в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли все, чтобы скрыть правду и уничтожить улики», — сообщается в заявлении дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что Киев «позволил организаторам и исполнителям избежать правосудия, в США решили этого не заметить».

2 мая, исполнилось девять лет со дня трагедии в Одессе, жертвами которой стали 48 человек. В 2014 году произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками «Антимайдана», которые закончились поджогом Дома профсоюзов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гибель мирных жителей в Одессе «ясно показала террористическую сущность киевского режима». Он добавил, что лица, причастные к трагедии в Доме профсоюзов, не смогут избежать расплаты за совершенное преступление.