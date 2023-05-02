Израиль назвал условие для возврата экстренной репатриации из России

Израиль пообещал возобновить экстренную репатриацию из России при необходимости

Центры экстренной репатриации в Израиле заработают вновь, есть волна репатриации усилится. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство алии и интеграции.

В настоящее время, как рассказали в ведомстве, число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы, резко сократилось. В обычном формате перед репатриацией нужно получать специальную визу.

«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — заявили в министерстве.

Данные центры появились в начале 2022 года в связи с началом СВО на Украине и позволяли прибывающим россиянам, а также украинцам и белорусам ускоренно получить статус репатриантов. Однако власти страны сократили работу этих учреждений.

Ранее стало известно, что ультраправые в Израиле ограничат право на репатриацию евреев по всему миру. Согласно новой инициативе, право на репатриацию и миграцию смогут получать лишь люди, рожденные женщиной еврейского происхождения.